Путин: пакет законов о социальном предпринимательстве должен быть принят в РФ осенью

ПЕТРОЗАВОДСК. 26 июля. /ТАСС/. Пакет законов о социальном предпринимательстве должен быть принят в России в осеннюю сессию, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных фондов, волонтерского движения и социальными предпринимателями.

"У нас сейчас подготовлены два проекта правительством России. Подготовлены два проекта закона, в котором - первое - должно быть определено само понятие социального предпринимательства. У нас такого понятия пока в законе нет: вот в этом самая главная проблема", - рассказал глава государства.

Второй законопроект, по его словам, отвечает за механизмы реализации. "После того, как он выйдет - а я надеюсь, что он в осеннюю сессию должен быть окончательно доработан и принят Федеральным собранием - и Думой, Советом Федерации, - после этого будет легче. Почему? Потому что тогда и регионы будут иметь определенные ориентиры... по сути, это и так на региональном уровне, но там им нужны определенные ориентиры, стандарты и так далее", - заявил Путин.

Перед этим член Общественной палаты, директор АНО "Агентство социальной информации" Елена Тополева-Солдунова отметила, что в России появился новый статус для НКО - исполнитель общественно полезных услуг.

"И вот, кстати сказать, к 12 июля все полпреды должны были отчитаться вам о том, как вообще идет процесс привлечения организаций, получения этого статуса", - продолжила она.

Тополева-Солдунова подчеркнула, что в России пока на всю страну 15 таких организаций, потому что имеются большие сложности в процедуре получения статуса, в частности, в доказательстве надлежащего качества услуг.

По ее мнению, процедуры являются сильно заформализованными.