Путина пригласили на Всероссийский форум добровольцев

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ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Президента РФ Владимира Путина пригласили принять участие во Всероссийском форуме добровольцев России.
В ходе встречи с социально-ориентированными НКО сопредседатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев пригласил на Всероссийский форум добровольцев, где собираются тысячи людей.
"Я тоже доброволец, правда", - ответил президент. "За приглашение спасибо. Я пока, честно говоря, не знаю, смогу я или нет, но вам желаю удачи", - ответил Путин.
Мероприятие направлено на развитие взаимодействия между добровольцами и некоммерческими организациями, общественными объединениями и государственными учреждениями. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Роспатриотцентр и Ассоциация волонтерских центров.
По информации, размещенной на сайте Федерального агентства по делам молодежи, главные задачи форума - консолидация наиболее эффективного опыта практиков и экспертов в области добровольчества, поощрение наиболее активных участников и лидеров добровольческого движения, оказание содействия в позиционировании лучших проектов в сфере добровольчества.