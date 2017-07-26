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Путина пригласили на Всероссийский форум добровольцев

Общество
26 июля, 17:12 дата обновления: 26 июля, 17:59 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 26, июля. /ТАСС

Президент поблагодарил за приглашение и пожелал участникам форума удачи

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ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Президента РФ Владимира Путина пригласили принять участие во Всероссийском форуме добровольцев России.

В ходе встречи с социально-ориентированными НКО сопредседатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев пригласил на Всероссийский форум добровольцев, где собираются тысячи людей.

"Я тоже доброволец, правда", - ответил президент. "За приглашение спасибо. Я пока, честно говоря, не знаю, смогу я или нет, но вам желаю удачи", - ответил Путин.

Мероприятие направлено на развитие взаимодействия между добровольцами и некоммерческими организациями, общественными объединениями и государственными учреждениями. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Роспатриотцентр и Ассоциация волонтерских центров.

По информации, размещенной на сайте Федерального агентства по делам молодежи, главные задачи форума - консолидация наиболее эффективного опыта практиков и экспертов в области добровольчества, поощрение наиболее активных участников и лидеров добровольческого движения, оказание содействия в позиционировании лучших проектов в сфере добровольчества.

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