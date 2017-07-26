Москвичи в августе смогут увидеть частное затмение Луны и звездопад

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Жители Москвы в августе станут свидетелями частного затмения Луны и смогут наблюдать самый красивый звездопад года - Персеиды. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

"Август обещает множество ярких астрономических событий. Одно из них - частное затмение Луны, которое произойдет 7 августа вечером с 20:22 до 22:20 мск", - отметили в пресс-службе. Наблюдать его можно будет на всей территории России. Луна погрузится в земную тень на четверть своего диска.

В середине месяца пройдет традиционный звездный дождь - пик метеорного потока Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа. Астрономы ожидают до 100 метеоров в час, но предупреждают, что убывающая Луна может помешать видеть падающие звезды. Наблюдать такие явления лучше вне города, там, где небо наиболее темное.

"А вот главное событие августа в средней полосе России наблюдать не удастся. Полоса видимости полного затмения Солнца, которое приходится на 21 августа 2017, пройдет через всю Северную Америку, лишь частные фазы затмения будут видны на Чукотском полуострове", - отметили в пресс-службе. Длительность максимальной фазы составит 2 минуты 40 секунд.