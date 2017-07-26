Путин назвал интересной идею курса по предпринимательству для школьников

Американские ученые изобрели детектор эмоцийСоциальная ответственность 26 июля, 19:45
Российско-финляндские экономические отношения. ДосьеБиографии и справки 26 июля, 19:36
Британец Пити стал чемпионом мира в плавании на 50 м брассомСпорт 26 июля, 19:34
Мамедов: российским саблисткам после ЧМ надо "менять репертуар"Спорт 26 июля, 19:30
Французский политик призвал покончить с пищевым неравенствомСоциальная ответственность 26 июля, 19:26
Путин примерил российский браслет, измеряющий уровень стрессаОбщество 26 июля, 19:23
Южноафриканец Чад ле Кло стал чемпионом мира в плавании на 200 метров баттерфляемСпорт 26 июля, 19:20
Урожай зерновых в южных регионах России выше, чем 2016 году, несмотря на непогодуЭкономика и бизнес 26 июля, 19:17
Социальные предприниматели Ингушетии прошли обучение в школе краудфандингаСоциальная ответственность 26 июля, 19:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает интересной идеей внедрение в школах курса по предпринимательству. Однако считает необходимым дополнительно обсудить, войдет ли этот курс в обязательную или внеклассную программу, учитывая загруженность современных школьников.
"Что касается курса по предпринимательству в школе: вы знаете, что у нас в соответствии с действующим законом определяет в конечном итоге программу школьную сама школа, но эта программа должна состоять из двух частей [обязательная и вариативная], - сказал он, комментируя выступление участников в рамках встречи с представителями социально ориентированных НКО. - На мой взгляд, курс по предпринимательству может быть и в одной, и в другой части, он может быть также во внеклассном сегменте. Надо посмотреть, подумать".
При этом президент обратил особое внимание на перегрузку современных школьников. "Но, конечно, это очень интересная и на мой взгляд, полезная вещь. С министром образования поговорю обязательно, постараемся ориентировать и руководителей регионов".