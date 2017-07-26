Путин назвал интересной идею курса по предпринимательству для школьников

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает интересной идеей внедрение в школах курса по предпринимательству. Однако считает необходимым дополнительно обсудить, войдет ли этот курс в обязательную или внеклассную программу, учитывая загруженность современных школьников.

"Что касается курса по предпринимательству в школе: вы знаете, что у нас в соответствии с действующим законом определяет в конечном итоге программу школьную сама школа, но эта программа должна состоять из двух частей [обязательная и вариативная], - сказал он, комментируя выступление участников в рамках встречи с представителями социально ориентированных НКО. - На мой взгляд, курс по предпринимательству может быть и в одной, и в другой части, он может быть также во внеклассном сегменте. Надо посмотреть, подумать".

При этом президент обратил особое внимание на перегрузку современных школьников. "Но, конечно, это очень интересная и на мой взгляд, полезная вещь. С министром образования поговорю обязательно, постараемся ориентировать и руководителей регионов".