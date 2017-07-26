Путин: открытость лечебных заведений важна как элемент контроля

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает важным снять ограничения на посещения больных детей, находящихся в реанимации. Об этом он заявил на встрече с представителями социально ориентированных НКО, реагируя на соответствующую проблему, озвученную директором благотворительного фонда Константина Хабенского и Елены Мешковой.

"Мы это обсуждали и с министром здравоохранения и будем в этом отношении двигаться туда, куда вы считаете правильным идти, имея в виду, что открытость лечебных заведений очень важна, как элемент контроля за тем, что происходит в учреждениях здравоохранения. Будем работать, давайте Ваши предложения, наилучшие практики, мы будем их аккуратненько продвигать", - сказал Путин, обращаясь к Мешковой. По словам главы государства, ограничения для посещения больных, находящихся в реанимации, обусловлены заботой о пациентах, санитарными и гигиеническими нюансами.

По мнению Путина, для снятия таких ограничений нельзя давать директивных указаний. "Здесь очень сложно давать директивные указания, эта сфера очень тонкая, которая должна быть урегулирована прежде всего самими специалистами. Мы не можем пренебрегать их мнением", - отметил Путин. Президент добавил, что вопросы допуска или недопуска в реанимацию действующей нормативной базой отнесено на уровень самих лечебных заведений.