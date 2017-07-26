Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: вопросы долговременного ухода за пожилыми включат в профильную стратегию до 2020 г.

Общество
26 июля, 17:46 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 26, июля. /ТАСС

Президент отметил, что это "проблема очень чувствительная" и подчеркнул, что отношение общества к пожилым людям говорит о зрелости этого общества

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал включить вопросы долговременного ухода за пожилыми людьми в стране в план реализации стратегии действий в интересах граждан старшего возраста до 2020 года.

"У нас принята стратегия до 2025 года, а в рамках реализации стратегии правительство, по-моему, в прошлом году приняло план реализации до 2020 года - на ближайшую перспективу. И вот вопросы, которые вы сейчас подняли, они, конечно, должны быть там упакованы, что называется", - заявил он в ответ на выступление директора благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" Елизаветы Олескиной.

"Возможно ли сделать отдельную программу, которая на государственном уровне объединила бы, решала бы все системные вопросы долговременного ухода, которая бы собрала элементы медицинской, социальной помощи вокруг пожилого человека, которому нужна помощь, которому нужен уход?" - спросила она в ходе встречи президента с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных фондов, волонтерского движения и социальными предпринимателями. "Вернемся к этому, я еще поговорю с правительством обязательно, чтобы посмотрели повнимательнее", - сказал Путин.

Комментируя предложение о том, чтобы полностью переписать план, президент отметил: "Я не знаю, нужно ли там все переписывать, либо что-то нужно дополнить, добавить. Во всяком случае, проблема очень чувствительная".

Также Путин отметил, что отношение общества к пожилым людям говорит о зрелости этого общества. Поэтому это нужно как самому старшему поколению, так и подрастающему. "Это чрезвычайно важная задача, и мы, безусловно, не уделяем ей должного внимания. Вернемся к этому, конечно", - заключил глава государства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Учителя Алексей Фетисов и Петр Жученко в школьном классе в поселке Горный
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край земли
Без бумаг и интернета: как регионы переходят на электронные больничные
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
18
Во Владивостоке открылся филиал военно-патриотического парка "Патриот"
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп запретил трансгендерам служить в вооруженных силах
2
Самый теплый день этого года и лета зафиксирован в Москве
3
Суд Лондона обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд
4
Без открепительных: как теперь голосовать на выборах не по месту жительства
5
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
6
Путин обсудит тему российских математических обучающих программ с лидерами Бразилии и ЮАР
7
Хакеры украли данные 400 тысяч клиентов банка UniCredit
Темы дня
Новости партнеров
Реклама