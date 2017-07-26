Игрушка на лето: как спиннеры пришли на смену Pokemon Go

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. За считанные месяцы в России набрали популярность игрушки под названием "cпиннеры", придя на смену игре для смартфонов Pokemon Go.

Спиннеры стали популярны среди людей разных возрастных категорий, успели попасть на полки крупных ритейлеров и стать самым популярным запросом в ряде интернет-магазинов.

Новое - хорошо забытое старое

Спиннер - это развлекательная вращающаяся игрушка, в центре которой находится металлический подшипник.

Вокруг него расположены несколько крыльев (обычно их три). Игрушка не является новинкой: спиннер был изобретен еще в 1990-х годах, но популярность получил только в этом году, став одним из главных увлечений школьников, а позже и взрослых по всему миру. Причины популярности можно назвать разные: например, можно не только крутить спиннер, но и соревноваться с другими на скорость, выполнять различные трюки. Немаловажным фактором распространенности стала низкая цена. Итого, по некоторым оценкам, за первое полугодие 2017 г. продажи спиннеров по миру составили десятки миллионов штук.

Рост популярности

Согласно статистике поисковых запросов к "Яндексу", заметный рост популярности спиннеров отмечается с начала 2017 года. В декабре 2016 года количество запросов на эту тему составляло всего 12 тыс., однако уже в январе 2017 года оно выросло до 66 тыс., рассказали ТАСС в компании. Пользователи искали слово "спиннер" и до этого, но число запросов превысило 10 тыс. в месяц только в октябре 2016 года.

Наиболее резкий всплеск интереса к спиннерам, согласно запросам в "Яндексе", был зафиксирован в мае этого года - количество запросов за этот месяц превысило 1 млн, хотя еще в апреле составляло 85 тысяч. В июне этот тренд продолжился - пользователи искали слово "спиннер" 4,6 млн раз за месяц.

В пресс-службе AliExpress в России рассказали ТАСС, что спиннеры стали популярными в марте этого года. Сейчас это самый популярный запрос на AliExpress. Спиннеры продают более 3 тыс. продавцов, цена игрушки начинается от 100 рублей. По данным AliExpress, Россия занимает второе место по объему рынка спиннеров, первое место - за США.

Покемоны ушли в прошлое

Прошлым летом спиннеры мало кого интересовали, тогда был другой популярный тренд - покемоны. Выпущенная в июле 2016 года игра с элементами дополненной реальности Pokemon Go так и не стала официально доступной в России, однако прошлым летом играли в нее многие. Тогда к этому тренду подключились и компании - они использовали покемонов для привлечения дополнительных клиентов, увеличения проходимости в торговых точках, задействуют в своих маркетинговых проектах и программах лояльности.

Этим летом игра Pokemon Go, по данным "Яндекса", интересует ежемесячно порядка 100 тыс. человек, хотя в июле прошлого года число поисковых запросов стремилось к 3 млн. Тогда наблюдался пик интереса к покемонам: количество запросов по названию игры взлетело с 475 в июне до 2,9 млн в июле. В августе интерес к игре про покемонов пошел на спад (число запросов сократилось почти вдвое по сравнению с июлем), в сентябре покемонами интересовались 623 тыс. пользователей "Яндекса", а в октябре уже 313 тыс.

Из интернета на полки магазинов

Крупные торговые сети подхватили тренд и начали массово продавать спиннеры в своих магазинах по всей стране. Так, еще два месяца назад популярную игрушку начали продавать на прилавках "Ашана". На прошлой неделе начались продажи спиннеров в магазинах "Дикси". Представители компаний отметили высокие продажи на старте, отметив, что покупателей привлекли низкие цены. При этом "Ашан" говорит, что высокая распространенность товара приводит к снижению спроса. "За последнюю неделю прослеживается спад продаж, связанный с тем, что сейчас спиннеры можно купить везде: в сетевых магазинах, в маленьких магазинчиках, в киосках и даже на улице около метро", - пояснила ТАСС директор по коммуникациям и КСО "Ашан Россия" Мария Курносова.

Опасная игрушка для детей

Несмотря на простоту конструкции, спиннеры могут нести опасность при неаккуратном использовании, особенно для детей. "Маленькие пальчики могут попасть в отверстия, а слабая моторика не позволит оперативно вытащить пальчик и возникает риск травмы", - рассказала ТАСС президент Ассоциации предприятий индустрии товаров и услуг для детей Антонина Цицулина. По ее словам, еще одной опасностью является наличие на рынке "псевдо-спиннеров", не предназначенных для использования детьми, для дешевизны заведомо они сделаны из вторичных материалов, не прошедших проверку на безопасность.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила группе ученых и экспертов из разных научных организаций проверить популярную у детей и подростков игрушку спиннер на предмет безопасности для здоровья. В ведомстве также дали рекомендации по обращению с этой игрушкой. Так, родителям не рекомендуется приобретать спиннеры с рук в неустановленных местах. Кроме того, в Роспотребнадзоре отмечают, что в виду того, что спиннеры продаются через интернет, "они могут быть изготовлены из материала, не отвечающего обязательным требованиям, при приобретении продукции следует обращать внимание на посторонний резкий химический запах, повышенный шум; в случае обнаружения этих недостатков следует отказаться от использования".

Участь PokemonGo

Эксперты считают, что повышенный интерес к спиннерам сохранится даже с началом учебного года, однако к зиме тренд может пойти на спад.

"Если до этого от месяца к месяцу прирост интереса, судя по запросам, был на уровне 100%, то сейчас суммарный интерес находится на уровне прошлого месяца", - рассказали ТАСС в компании AliExpress. По некоторым ключевым словам число запросов начало сокращаться: например, число запросов "fidget spinner" сократилось вдвое по сравнению с прошлым месяцем, отметили в компании.

Аналогичное мнение выразили и в компании "Ашан". По прогнозу компании, интерес к спиннерам продержится около 6 месяцев, а затем товар перейдет в категорию "дежурного ассортимента".