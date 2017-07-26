Путин обсудит тему российских математических обучающих программ с лидерами Бразилии и ЮАР

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал обсудить тему российских математических обучающих программ с коллегами из Бразилии и ЮАР.

На встрече с представителями социально ориентированных НКО, благотворительных фондов и социальными предпринимателями в Петрозаводске гендиректор интерактивной образовательной платформы Учи.ру Иван Коломоец рассказал Путину, что его компания с 2011 года разрабатывает интерактивные курсы по школьной программе, в организации работают 250 человек, они сделали интерактивные курсы по математике для 1-4 классов, ими пользуются 1,5 миллиона школьников по всему миру.

"Мы сделали первые успешные шаги по экспортированию наших технологий. Этим летом совместно с министерствами образования Бразилии и ЮАР мы запустили пилот в местных школах", - сказал Коломоец.

Путин поинтересовался, как разработчикам удалось найти контакт с властями этих государств. Коломоец, в частности, рассказал, что экспорт своей образовательной платформы им удалось обсудить во время прямой линии с президентом ЮАР Джейкобом Зумой, когда они находились в этой стране, а также с представителями правительства Бразилии во время поездки в Сан-Паулу.

Глава российского государства напомнил, что встретится с президентами ЮАР и Бразилии на саммите БРИКС. "Я обязательно вспомню об этом (в беседе с лидерами этих стран - прим. ТАСС)", - сказал Путин.