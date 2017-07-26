В Гильдии автошкол России предлагают усилить преподавание ПДД школьникам

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Обучение правилам дорожного движения (ПДД) в школах требует больше внимания, необходимо выстроить в России единую систему автомобильного образования. Такое мнение высказал в среду председатель правления Гильдии автошкол России Сергей Лобарев.

В среду в Госдуме состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы под руководством зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, которая занимается разработкой мер наказания уличных гонщиков и агрессивных водителей. В нее вошли представители МВД, ГИБДД, Генпрокуратуры, эксперты.

"Необходимо менять законодательную базу и не только наказывать [нарушителей ПДД]. Необходимо выстраивать единую систему автообразования", - сказал Лобарев по итогам заседания рабочей группы.

Он пояснил, что сейчас в средних общеобразовательных школах на изучение ПДД заложено четыре часа. "И то как факультатив, спрятаны эти правила дорожного движения в программу ОБЖ без аттестации. Как спастись от ядерного взрыва, от землетрясения - 10-15 часов. И всего четыре часа на правила дорожного движения", - отметил Лобарев.

Он призвал активнее работать в части пропаганды соблюдения ПДД со студентами и родителями, которые зачастую подают детям плохой пример, нарушая требования безопасности.

По словам Лобарева, в среднем на дорогах России ежедневно гибнут два ребенка.