Российские власти готовы финансировать проекты трудоустройства молодых мам

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ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Российские власти готовы направить большие объёмы финансирования на поддержку социальных проектов, направленных на трудоустройство молодых мам, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями социально ориентированных НКО и благотворительных фондов.
Перед президентом выступила директор Благотворительного фонда социальной поддержки и защиты граждан "Дорога в жизнь" (проект "Мама работает" - прим. ТАСС) Олеся Кашаева, который помогает молодым мамам получить образование, найти работу на дому или открыть свой бизнес. Она попросила главу государства закрепить статус социального предпринимательства. При этом подробно рассказала о том, как работает проект.
Путин прокомментировал вопрос статуса социального предпринимательства: "Что касается статуса, надеюсь, что закон будет принят осенью". "Мы сейчас как раз думаем на тему о том, как нам способствовать поддержанию положительного демографического роста в стране, которого мы добились за последнее время. И одно из самых важных направлений - обеспечить возможность будущего трудоустройства для мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком хотя бы до 1,5 лет и дальше", - отметил Путин.
По его словам, обеспечение переподготовки или включения в трудовую деятельность для этой категории молодых женщин - это одно из важнейших направлений обеспечения поддержания рождаемости в стране. "Потому что молодая женщина часто задумывается, заводить ребенка или нет в связи с известными трудностями на рынке труда. Поэтому нам очень важна ваша практика, и я не исключаю, что мы можем даже тиражировать ее на общегосударственном уровне и направить туда значительные объёмы финансирования", - заявил президент, обращаясь к Кашаевой.
По словам Путина, власти РФ будут оказывать социальным предпринимателям помощь и стимулировать появление таких же структур по стране в целом с помощью механизма софинансирования. "Это как раз то, на что мы по большому счету готовы потратить большие деньги на протяжении многих лет", - подытожил президент.
На это Кашаева отметила, что организация может заработать и сама, ей важна помощь именно в тиражировании и продвижении проекта. "Я не сомневаюсь в этом, но мы найдем точно, где можно поддержать таких как вы, и как тиражировать ваш опыт", - подытожил глава государства.