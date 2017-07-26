Путин поручил разработать стандарты поддержки НКО в регионах

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) разработать стандарты поддержки некоммерческих организаций (НКО) и добровольческих организаций в регионах. Об этом он заявил, открывая заседание Наблюдательного совета АСИ.

"У регионов должно быть четкое понимание своей ответственности за формирование благоприятной дружественной среды для работы негосударственного сектора. Я попросил бы агентство разработать стандарты поддержки добровольческих и некоммерческих организаций в субъектах РФ. Речь идет о конкретных правовых, финансовых, организационных инструментах, которые мы сегодня, кстати, обсуждали в ходе встречи с представителями некоммерческого сектора", - сказал Путин.

Глава государства напомнил, что в России действует механизм грантов для НКО и общественных организаций, который достаточно эффективен. Однако этот механизм направлен на поддержку уже работающих структур, а при этом есть необходимость комплексной системы развития некоммерческих организаций и социального предпринимательства.

Путин также отметил важную роль АСИ в повышении престижа рабочих профессий и призвал Агентство уделить самое пристальное внимание подготовке инженерных кадров, прежде всего в региональных вузах, готовящих специалистов для конкретных предприятий. "В этой связи обращаю внимание и на возможность, которая предоставлена высшим учебным заведениям законом несколько лет назад, я имею в виду малое и среднее предпринимательство при высших учебных заведениях с использованием их оборудования, площадей и так далее", - отметил глава государства.