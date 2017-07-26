Путин поручил разработать стандарты поддержки НКО в регионах

Американские ученые изобрели детектор эмоцийСоциальная ответственность 26 июля, 19:45
Российско-финляндские экономические отношения. ДосьеБиографии и справки 26 июля, 19:36
Британец Пити стал чемпионом мира в плавании на 50 м брассомСпорт 26 июля, 19:34
Мамедов: российским саблисткам после ЧМ надо "менять репертуар"Спорт 26 июля, 19:30
Французский политик призвал покончить с пищевым неравенствомСоциальная ответственность 26 июля, 19:26
Путин примерил российский браслет, измеряющий уровень стрессаОбщество 26 июля, 19:23
Южноафриканец Чад ле Кло стал чемпионом мира в плавании на 200 метров баттерфляемСпорт 26 июля, 19:20
Урожай зерновых в южных регионах России выше, чем 2016 году, несмотря на непогодуЭкономика и бизнес 26 июля, 19:17
Социальные предприниматели Ингушетии прошли обучение в школе краудфандингаСоциальная ответственность 26 июля, 19:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) разработать стандарты поддержки некоммерческих организаций (НКО) и добровольческих организаций в регионах. Об этом он заявил, открывая заседание Наблюдательного совета АСИ.
"У регионов должно быть четкое понимание своей ответственности за формирование благоприятной дружественной среды для работы негосударственного сектора. Я попросил бы агентство разработать стандарты поддержки добровольческих и некоммерческих организаций в субъектах РФ. Речь идет о конкретных правовых, финансовых, организационных инструментах, которые мы сегодня, кстати, обсуждали в ходе встречи с представителями некоммерческого сектора", - сказал Путин.
Глава государства напомнил, что в России действует механизм грантов для НКО и общественных организаций, который достаточно эффективен. Однако этот механизм направлен на поддержку уже работающих структур, а при этом есть необходимость комплексной системы развития некоммерческих организаций и социального предпринимательства.
Путин также отметил важную роль АСИ в повышении престижа рабочих профессий и призвал Агентство уделить самое пристальное внимание подготовке инженерных кадров, прежде всего в региональных вузах, готовящих специалистов для конкретных предприятий. "В этой связи обращаю внимание и на возможность, которая предоставлена высшим учебным заведениям законом несколько лет назад, я имею в виду малое и среднее предпринимательство при высших учебных заведениях с использованием их оборудования, площадей и так далее", - отметил глава государства.