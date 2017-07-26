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Путин примерил российский браслет, измеряющий уровень стресса

Общество
26 июля, 19:23 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 26, июля. /ТАСС

Президент не дождался результата исследования

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© Михаил Метцель/ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примерил отечественный браслет, определяющий уровень эмоционального напряжения, но в присутствии журналистов не дождался результата исследования.

На заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) директор направления "Новый бизнес" АСИ Артем Аветисян представил главе государства разработку российских специалистов - "умный браслет, первое устройство в мире, определяющее уровень эмоционального напряжения, а также уровень гидратации через кожу". По его словам, устройство пригодится на тех предприятиях, где нужна информация о физическом состоянии сотрудников. "Все это будет в единый информационный центр поступать, отслеживаться", - отметил Аветисян. Он добавил, что первыми потребителями новинки могут стать крупные добывающие и производственные предприятия на особо опасных участках.

Представитель АСИ снял браслет и передал его Путину, который тут же надел его на руку. Чтобы наладить работу браслета, президент обратился за помощью к сидящему рядом помощнику Андрею Белоусову. "Где показатели? Проценты - это что такое?" - стал задавать он вопросы. "Первый процент - это зарядка...", - начал объяснять Аветисян. "А второй - стоимость услуги", - продолжил под смех собравшихся Путин.

"Есть функция, которая определяет уровень стресса, [результат] нужно минут 30 подождать", - объяснил появляющиеся на браслете показатели представитель АСИ. "За это время как раз заснешь и стресс будет минимальным. Будем ждать или Вы продолжите?" - с улыбкой поинтересовался президент. "Продолжу", - выбрал Аветисян, но сделал паузу, поскольку глава государства решил продолжить изучение браслета.

Белоусов пояснил, что получаемые данные можно передавать на планшетный компьютер и видеть на экране необходимые показатели. "Ешь и на экране появляется количество калорий, которое ты съел... Это безобразие! Надо выбросить немедленно! Жить невозможно так!" - рассмеялся Путин.

Перейдя на серьезный тон, президент предложил Аветисяну продолжить доклад о разработках, которые могут найти широкое применение в жизни.

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