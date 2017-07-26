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NBC: раненного при стрельбе в Вирджинии конгрессмена выписали из больницы

Общество
26 июля, 20:11 UTC+3 ТАСС

14 июня житель штата Иллинойс Джеймс Ходжкинсон открыл огонь по тренировавшимся на бейсбольном поле в городе Александрия членам Конгресса. Стивен Скалис был ранен в бедро

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ТАСС, 26 июля. Заместитель лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стивен Скалис, получивший тяжелое огнестрельное ранение в июне, выписан из больницы. Об этом сообщила в среду компания NBC.

По ее данным, конгрессмена выписали в минувший вторник.

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"Он находится в хорошем настроении и с нетерпением ожидает возвращения к работе после реабилитации", - приводит NBC заявление медицинского центра MedStar, в котором политик проходил лечение.

14 июня житель штата Иллинойс Джеймс Ходжкинсон открыл огонь по тренировавшимся на бейсбольном поле в городе Александрия (штат Вирджиния) членам Конгресса. Скалис был ранен в бедро. Конгрессмена доставили в больницу, где его прооперировали. Врачи рассказали, что пуля привела к повреждению внутренних органов, обширному внутреннему кровоизлиянию и перелому костей таза, его состояние оценивалось как критическое.

В результате стрельбы пострадали еще несколько человек, среди которых были помощники законодателей и полицейские, прибывшие на место происшествия.

Позже выяснилось, что стрелявший - сторонник демократов. В прошлом году он работал добровольцем в штабе сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который соперничал с Хиллари Клинтон в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

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