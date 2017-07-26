Sky: Чарли Гарда переведут в хоспис, если родители не договорятся с госпиталем

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Смертельно больной британский мальчик Чарли Гард проведет последние дни в хосписе, где будет отключен от системы вентиляции легких, если его родители до полудня четверга не договорятся с персоналом лондонской больницы на Грейт-Ормонд-Стрит о путях безболезненного ухода ребенка из жизни. Такое решение, как сообщил телеканал Sky News, вынес в среду Высокий суд Лондона.

"Если завтра до 12:00 (14:00 мск) родители, опекун [прикрепленный к малышу госпиталем] и сама больница не смогут согласовать альтернативный вариант, то Чарли перевезут в хоспис и вскоре после этого произведут экстубацию (изымут вентиляционную трубку из организма - при. ТАСС)", - постановил судья Николас Фрэнсис. Он также сказал, что время как транспортировки малыша в хоспис, так и отключения от систем жизнеобеспечения будет держаться в тайне.

Ранее во вторник врачи лондонской больницы Грэйт-Ормонд-Стрит пришли к выводу, что уход за ребенком возможен только в стенах специализированного лечебного учреждения при содействии квалифицированных специалистов. Родители Чарли - Крис Гард и Конни Йейтс - отозвали в понедельник иск с требованием позволить их сыну пройти курс экспериментальной терапии в США. По словам их адвоката Гранта Армстронга, экспериментальное лечение уже не сможет улучшить состояние малыша. К такому выводу пришел американский врач, прилетевший в Лондон, чтобы его обследовать.

Теперь отец и мать ребенка ведут спор с больницей на Грэйт-Ормонд-Стрит по поводу осуществления их последнего желания, которое поначалу состояло в том, чтобы забрать малыша в свой дом на юго-западе Лондона. Но в среду стало понятно, что такая перспектива выглядит нереальной, и Крис с Конни с этим уже смирились. Как информировал в среду их адвокат Грант Армстронг, теперь родители стремятся к тому, чтобы провести с еще живым Чарли хотя бы несколько дней в хосписе и добиваются, чтобы их сына не отключали в эти дни от вентиляционной установки. Опекун от госпиталя уверяет, что ни один хоспис не сможет долго обслуживать эту установку, а потому этот план осуществить нереально, однако адвокат проинформировал суд, что Крис и Конни уже удалось найти врача, который способен будет обслуживать установку в течении этих дней.

Чем болен Чарли

Высокий суд Лондона 10 июля приступил к повторному рассмотрению дела Чарли Гарда после поступившего запроса со стороны больницы Грэйт-Ормонд-Стрит, в которой находится малыш с терминальной стадией синдрома митохондриального истощения ДНК. При этом заболевании происходит прогрессирующее атрофирование мышечной ткани, поражается головной мозг, что приводит к сбоям в работе практически всех жизненно важных органов.

В апреле суд постановил, что Чарли нужно отключить от системы жизнеобеспечения, чтобы дать ему спокойно умереть. Это решение, принятое в интересах ребенка, было поддержано высшей судебной инстанцией Великобритании - Верховным судом, а также Европейским судом по правам человека. Родители Чарли, тем временем, не согласились с судебными вердиктами и продолжали бороться за жизнь своего ребенка, несмотря на то, что потеряли все возможности для апелляций.

Синдром митохондриального истощения ДНК был поставлен Чапли в сентябре 2016 года в возрасте четырех недель. Лечение не принесло никаких результатов и состояние ребенка стремительно ухудшалось.

Вмешательство папы Франциска и Трампа

Резкий поворот в этой истории произошел после того, как папа римский Франциск выразил солидарность с родителями малыша, а затем оказать ему помощь вызвался президент США Дональд Трамп. Взять малыша на лечение согласились ватиканская детская больница "Бамбино Джезу" ("Младенец Иисус") и пресвитерианская больница Нью-Йорка. Свои услуги по лечению ребенка предложили также специалисты из Италии и Испании.

На этом фоне Высокий суд Лондона 10 июля приступил к повторному рассмотрению дела Чарли после поступившего запроса со стороны больницы Грэйт-Ормонд-Стрит. Британская газета The Independent 19 июля сообщила, что британскому малышу при содействии Конгресса США было предоставлено гражданство США. Этот шаг был направлен на то, чтобы позволить малышу покинуть лондонскую больницу, отправиться за океан и пройти курс нуклеозидной терапии. Уже позднее выяснилось, эта методика не поможет Чарли, после чего СМИ поставили вопрос об ответственности тех зарубежных медиков, которые пытались безосновательно обнадежить родителей смертельно больного ребенка.

Реакция общественности

История Чарли Гарда, которому 4 августа мог бы исполнится 1 год, не оставила равнодушными представителей британской общественности, которые все это время проводили многочисленные митинги перед зданием Высокого суда Лондона с призывом разрешить малышу отправиться на лечение в США. Более 350 тыс. человек подписались под петицией с этим требованием, перечислив на лечение ребенка 1,3 млн фунтов ($1,7 млн). Чарли на его родине называют героем, поскольку в течение почти целого года он в ожидании помощи боролся со смертью, а его родители - с системой, сделавшей невозможным получение разрешения на перевод ребенка в другую клинику из-за противоречий уже принятым судебным решениям.