Путин на встрече с врио главы Карелии назвал главные проблемы региона

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин указал врио главы Республики Карелия Артуру Парфенчикову на основные проблемы региона. Особое внимание глава государства просил уделить проблеме детского жилья и вырубке лесов.

"Начнем с уже традиционной папки, которую я на встрече с руководителями регионов передаю с просьбой обратить внимание на те вопросы, которые были поставлены гражданами в ходе так называемой Прямой линии телевизионной, - сказал президент. - Анализ того, что поступило на "Прямую линию" по Карелии показывает, что один из самых болезненных вопросов - это жилье".

Президент РФ особо подчеркнул, что ввиду того, что Парфенчиков занимает свой пост всего пять месяцев никаких претензий к нему быть не может. Однако именно на перечисленные гражданами болевые точки он попросил обратить самое пристальное внимание. Среди таких проблем, помимо жилья, Путин отметил выплату субсидий для молодых семей. Граждане пожаловались, что выплаты производятся только до 35 лет, но чиновники принимают решения так медленно, что многие попросту лишаются этого права в силу достижения этой возрастной планки.

Доступность медицинской помощи также вошла в круг наиболее острых проблем. По словам президента, проводимые в медицинской сфере преобразования не должны приводить к тому, что в небольших населенных пунктах вообще не остается необходимых специалистов. Путин процитировал жалобу одной из жительниц города Кемь, по словам которой, в больнице нет педиатра, хирургов, детского и инфекционного отделений. Он подчеркнул, что эта ситуация совершенно ненормальна.

Президент также попросил уделить внимание проблемам малых и моногородов и задержкам заработной платы.

Завершая список наиболее острых проблем, Путин потребовал от врио главы республики сосредоточить внимание властей на вырубке лесов на территории региона: обращающиеся на "Прямую линию" жители республики отметили хищническое отношение к лесопользованию. "Это просто говорит о том, что работа в этом направлении не организована должным образом, - подчеркнул глава государства. - Общероссийский народный фронт сейчас взял под контроль работу по экологии вообще и по лесному хозяйству в частности, вы можете с ними напрямую [сотрудничать]". Путин предупредил, что в этой сфере, несмотря на должностное положение врио губернатора, будет не так-то просто работать, однако это одна из проблем, которой нужно заниматься.