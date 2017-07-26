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Молодые руководители НКО получили на "Территории смыслов" гранты на 4 млн рублей

Общество
26 июля, 23:03 UTC+3 ТАСС

Самые большие гранты получили Екатерина Шарапова из Санкт-Петербурга и Никита Романчук из Севастополя

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ТАСС, 26 июля. Молодые лидеры некоммерческих организаций (НКО), победившие в конкурсе проектов на форуме "Территория смыслов на Клязьме" во Владимирской области, получили в общей сложности 4 млн рублей грантов, которые распределят между 26 участниками. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе форума.

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"Сразу два проекта получили рекомендательные сертификаты на максимальную сумму в 300 тыс. рублей, еще 10 проектов - на 200 тыс. рублей, и 14 проектов - на 100 тыс. рублей. Всего в рамках смены на грантовый конкурс было подано 284 заявки, 129 из которых были допущены к публичной защите", - сказали в пресс-службе.

Самые большие гранты получили Екатерина Шарапова из Санкт-Петербурга и Никита Романчук из Севастополя. Шарапова презентовала проект "МультЯшка", направленный на творческую реабилитацию и социальную адаптацию детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. По задумке автора, дети, вовлекаясь в работу по созданию мультипликационных произведений, смогут развиваться личностно и духовно, раскрывать свой творческий потенциал и интегрироваться в общество. Никита Романчук получил поддержку с проектом развития добровольческой студенческой школы скалолазания и альпинизма "Высота 92".

О форуме

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. Смена молодых лидеров НКО - четвертая из семи тематических смен, которые в этом году примет площадка. В рамках этой смены гостями форума стали замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и детский омбудсмен Анна Кузнецова, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Также "Территорию смыслов" в смену молодых лидеров НКО посетили секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев и гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Партнерами четвертой смены форума выступили АСИ и институты уполномоченных по правам человека и по правам ребенка. Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам молодежи.

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