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Меркель выразила соболезнования семьям погибших в Мали военнослужащих

Общество
26 июля, 23:59 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 26, июля. /ТАСС

Представитель кабмина подтвердила, что военнослужащие входили в немецкий контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали

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БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким немецких военнослужащих, погибших в среду во время крушения военного вертолета в Мали. Об этом сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"От имени всего правительства ФРГ канцлер выразила глубокие соболезнования и сочувствие родным обоих солдат", - отметила Деммер. Представитель кабмина подтвердила, что военнослужащие входили в немецкий контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

Деммер также сообщила, что "причина крушения пока не известна, проводится расследование".

В распространенном в Бамако письменном заявлении миссии ООН отмечается, что вертолет потерпел крушение к югу от населенного пункта Табанкорт в области Гао. Причиной авиакатастрофы, по предварительным оценкам, стала техническая неисправность.

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