Израильский парламент принял закон о праздновании 9 мая

ТАСС, 27 июля. Комиссия израильского парламента по образованию утвердила законопроект о праздновании Дня Победы над нацистской Германией 9 мая в Израиле. Соответствующее заявление было размещено в среду на официальном сайте ведомства.

СПЕЦПРОЕКТ Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран Они живут в разных городах, но их объединяет память об ужасах войны и радости Победы

"Сегодня мы отдаем дань памяти героизму воинов стран анти-гитлеровской коалиции, и, особенно, героизму воинов-евреев. Многие пожилые репатрианты были солдатами и офицерами на фронтах Второй мировой войны, и сегодня мы воздаем должное их мужеству и героизму", - пояснил такое решение депутат парламента Одед Фарер, один из авторов законопроекта.

В числе положений законопроекта - ежегодное празднование Дня Победы союзников над нацистской Германией и изучение темы победы над Германией в частях Армии обороны Израиля и средних школах. Отмечается, что в школах еврейского религиозного сектора праздник, по распоряжению министра образования, могут отмечать по еврейскому календарю - 26 ийяра.