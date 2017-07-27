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Израильский парламент принял закон о праздновании 9 мая

Общество
27 июля, 1:04 UTC+3 ТАСС

Среди положений законопроекта - ежегодное празднование Дня Победы союзников над нацистской Германией и изучение темы победы над Германией в частях Армии обороны Израиля и средних школах

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© AP Photo/Ariel Schalit

ТАСС, 27 июля. Комиссия израильского парламента по образованию утвердила законопроект о праздновании Дня Победы над нацистской Германией 9 мая в Израиле. Соответствующее заявление было размещено в среду на официальном сайте ведомства.

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"Сегодня мы отдаем дань памяти героизму воинов стран анти-гитлеровской коалиции, и, особенно, героизму воинов-евреев. Многие пожилые репатрианты были солдатами и офицерами на фронтах Второй мировой войны, и сегодня мы воздаем должное их мужеству и героизму", - пояснил такое решение депутат парламента Одед Фарер, один из авторов законопроекта.

В числе положений законопроекта - ежегодное празднование Дня Победы союзников над нацистской Германией и изучение темы победы над Германией в частях Армии обороны Израиля и средних школах. Отмечается, что в школах еврейского религиозного сектора праздник, по распоряжению министра образования, могут отмечать по еврейскому календарю - 26 ийяра.

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