Путин подписал закон о правах детей, родители которых находятся в местах лишения свободы

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в УПК РФ в целях защиты прав детей, родители которых отбывают наказание в виде лишения свободы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, осужденным женщинам и мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющимися единственным родителем, могут предоставляться дополнительные длительные свидания с ребенком в выходные и праздничные дни с проживанием вне исправительного учреждения. Кроме того, "осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка исправительных колоний, может быть разрешен выезд за пределы исправительных учреждений для устройства детей у родственников либо в детском доме на срок до 15 суток".
"Осужденным женщинам, имеющим вне исправительной колонии несовершеннолетнего ребенка-инвалида, а также осужденным мужчинам, имеющим вне исправительной колонии несовершеннолетнего ребенка-инвалида и являющимся единственным родителем, могут быть разрешены четыре выезда в год для свидания с ребенком на срок до 15 суток каждое, не считая времени, необходимого для проезда туда и обратно", - говорится в документе.
Отмечается, что выезды не разрешаются осужденным при особо опасном рецидиве преступлений; осужденным, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы; осужденным к пожизненному лишению свободы; осужденным, больным опасными заболеваниями.