МЧС России направило в Донбасс 67-ю колонну с гуманитарной помощью

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. МЧС России направило в Донбасс 67-ю автоколонну с гуманитарной помощью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области вышла автомобильная колонна с гуманитарными грузами для Донецкой и Луганской областей", - сказал собеседник агентства. Грузовые автомобили везут более 600 тонн гуманитарной помощи - это детские продуктовые наборы, медикаменты, строительные материалы, художественная и учебная литература для подготовки к новому учебному году.

Колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур, после этого она продолжит движение в пункты назначения.

Как сказали в МЧС, за рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру. "В состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз", - добавили в МЧС.

МЧС оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За это время колонны МЧС России успешно доставили на территорию юго-востока Украины более 69 тыс. тонн гуманитарных грузов.