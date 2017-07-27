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Абитуриенты из 80 регионов России подали документы на поступление в ДВФУ

Общество
27 июля, 4:32 UTC+3

Всего в университет подано более 18 тысяч заявлений

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Абитуриенты из 80 регионов России подали в этом году документы на поступление в Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), побив рекорд прошлого года, когда в вуз поступали представители 76 субъектов федерации. О первых итогах приема документов на бюджетные места рассказали в четверг ТАСС в пресс-службе университета.

"Абитуриенты из 80 субъектов РФ подали документы на программы бакалавриата и специалитета в ДВФУ в 2017 году. Приемная кампания в ДВФУ побила прежний рекорд, когда в вуз поступали представители 76 регионов. Всего в университет подано больше 18 тыс. заявлений, средний конкурс составил около девяти человек на одно место", - рассказал представитель вуза.
Заместитель председателя приемной комиссии ДВФУ Василий Иванов уточнил, что доля абитуриентов из-за пределов Приморского края составила 50%, большая часть из них - жители регионов Дальнего Востока.

Наибольшей популярностью пользуются такие направления, как международные отношения, зарубежное регионоведение, государственное и муниципальное управление, реклама и связи с общественностью. На этих специальностях конкурс достигает 25 человек на место. Также популярны у абитуриентов медицинские специальности, журналистика, архитектура, изучение восточных языков.

Как сообщил ТАСС и. о. ректора ДВФУ Никита Анисимов, к приемной кампании - 2017 университет серьезно обновил образовательные программы. "В них стало больше практической составляющей, ориентации на взаимодействие с работодателями региона, изучения английского языка. Также ДВФУ существенно видоизменил линейку магистерских программ, запускает сетевые программы совместно с зарубежными вузами - партнерами по Ассоциации ведущих университетов Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал руководитель вуза.

ДВФУ - крупнейший университет на востоке страны. В его состав входят девять школ разной направленности, в которых работают и обучаются 37 тысяч человек. В 2017 году по очным и заочным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры Минобрнауки предоставило ДВФУ 4543 бюджетных места - на 107 больше, чем в 2016 году.

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