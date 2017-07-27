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МЧС предупредило о грозе, граде и усилении ветра в Москве в ближайшие часы

Общество
27 июля, 5:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

По данным ведомства, возможны повал деревьев, повреждения линий электропередачи, кровли домов, а также слабо укрепленных конструкций

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе, граде и усилении ветра в ближайшие часы в столице.

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Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства со ссылкой на синоптиков.

"Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях, о том, что в ближайшие часы местами по Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, град, порывы ветра 12-17 м/с", - говорится в сообщении.

Возможны повал деревьев, повреждения линий электропередачи, кровли домов, а также слабо укрепленных конструкций.

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