МЧС предупредило о грозе, граде и усилении ветра в Москве в ближайшие часы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе, граде и усилении ветра в ближайшие часы в столице.

Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства со ссылкой на синоптиков.

"Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях, о том, что в ближайшие часы местами по Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, град, порывы ветра 12-17 м/с", - говорится в сообщении.

Возможны повал деревьев, повреждения линий электропередачи, кровли домов, а также слабо укрепленных конструкций.