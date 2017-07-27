Министры труда БРИКС договорились улучшать систему соцобеспечения

ЧУНЦИН /Китай/, 27 июля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР - прим.ТАСС) намерены повышать занятость и снижать уровень бедности, расширять возможности для трудоустройства и повышения профессиональной квалификации, а также уделять внимание формализации рынков труда и социальной защиты. Об этом говорится в декларации, принятой в четверг на встрече министров труда стран этой организации, предает корреспондент ТАСС из города Чунцин на юго-западе Китая.

"Нам необходимо продвигать вперед развитие, нацеленное на занятость, с помощью инноваций и предпринимательства, создавать более разумную и эффективную систему управления трудом, укреплять экономическое развитие и рост занятости, постоянно улучшать качество занятости и продвигать достижение достойного труда и социальной справедливости", - говорится в принятом документе.

Особое внимание в нем уделено вопросу новых форм занятости. "Выявление новых форм занятости является одной из важных тенденций на рынке труда, призывающей к действиям по решению проблем. Мы подчеркиваем необходимость совершенствования управления в сфере труда, включая совершенствование национальной системы трудового законодательства, укрепление механизмов разрешения трудовых споров, укрепление соблюдения и обеспечения соблюдения трудового законодательства и адаптации системы социального страхования к новой ситуации", - отмечается в декларации.

Меры по борьбе с бедностью

Одним из главных инструментов по борьбе с бедностью министры назвали развитие профессиональных навыков на протяжении всей жизни. "Мы подчеркиваем большой потенциал мер по развитию навыков в содействии инклюзивному росту, сокращению масштабов нищеты и занятости женщин и мужчин, включая молодежь, пожилых работников, лиц, ищущих работу, лиц, подвергающихся риску увольнений, и людей из бедных сельских и городских районов", - отметили министры.

"Меры поддержки, обеспечивающие лучший доступ к профессиональной подготовке и обучению на протяжении всей жизни, а также подготовке, которая имеет отношение к быстро меняющемуся спросу растущих экономик, должны быть частью комплексных подходов к политике в области занятости, которые сочетают развитие навыков с другими политическими мерами", - говорится в документе.

Новые формы занятости

Декларация содержит положения, касающиеся социального обеспечения граждан, в том числе вовлеченных в нестандартные формы занятости. "Особенно важно обеспечить надлежащую сферу действия социального обеспечения для работников различных договорных отношений, включая нестандартные формы занятости, поддерживающих мобильность работников, с дополнением эффективных систем социального страхования системами, не связанными со взносами, имеющего рационально установленные и корректируемые уровни пособий, сохраняющего и увеличивающего стоимость фонда социального страхования, а также необходима адаптация административных процедур для облегчения соблюдения", - считают министры.

Документ будет представлен лидерам стран БРИКС на саммите, который пройдет 3-5 сентября в китайском городе Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь).

Встреча министров труда стран БРИКС проходит в городе Чунцин с 26 по 27 июля. Российскую делегацию на встрече возглавляет министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.