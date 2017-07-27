Первая зенитка, "Катюша" и "речной танк": в Крыму проходит экспедиция Минобороны РФ

КЕРЧЬ, 27 июля. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Уникальные артефакты времен Великой Отечественной войны обнаружены и подняты со дна Керченского пролива участниками подводной поисковой экспедиции Министерства обороны России, которая началась 19 июля.

Специалисты на гидрографическом судне ГС-86 Черноморского флота при участии крымского Черноморского центра подводных исследований, Поискового движения России и исторического центра "Батарея 29 Бис" проводят поиск в районе Балаклавы, на переходе Феодосия-Туапсе, мысов Херсонес, Меганом и Такиль и в Керченском проливе.

О работе экспедиции, ее значении и о том, какие еще тайны хранят крымские глубины, - в репортаже корреспондента ТАСС.

Первая русская зенитка и морская "Катюша"

На борт судна ГС-86 краном с глубины в шесть метров поднимают почти двухтонное орудие калибра 76-мм конструкции русского инженера Франца Лендера образца 1914-1915 годов, которое выпускалось и в СССР вплоть до 1934 года. Оно является первым русским зенитным орудием, однако использовалось и для стрельбы в горизонтальной плоскости, то есть как обычная пушка. Эти пушки применялись в ходе Первой мировой, пригодились они и в годы Великой Отечественной войны.

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Орудие было поднято с места гибели советского бронекатера БК-73, который подорвался на немецкой мине в 10 километрах от побережья Керчи в ноябре 1943 года в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции. Погиб экипаж из 12 моряков и 42 десантников.

"Если говорить о поднятом орудии, то оно уникально в своем роде. Орудие было первой зениткой в русской армии. Использовалось и на бронекатерах в годы Великой Отечественной войны", - говорит научный руководитель экспедиции, руководитель исторического центра "Батарея 29 Бис" Александр Елкин.

По словам руководителя экспедиции, заместителя начальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрея Таранова, в ходе поиска в этом году в Керченском проливе были идентифицированы еще три катера. Один из них - торпедный артиллерийский катер огневой поддержки AКA-76. С его борта была поднята пусковая установка "Катюша" под реактивные снаряды калибра 82 мм.

"Это тоже достаточно редкая находка, - говорит Таранов. - Катер также был потоплен немцами в ноябре 1943 года. Особенностью является то, что таких катеров было всего несколько единиц, на которых устанавливались реактивные установки, переоборудованные для использования на море", - рассказал руководитель экспедиции.

Кроме того, были подняты на поверхность самозарядная винтовка системы Токарева, фрагменты обшивки катеров, стойки для крепления орудий, гильзы, предметы кухонной утвари.

Мы были первыми, кто открыл дверь рубки

Работать на глубине, пусть и сравнительно небольшой, сложная задача, к ней привлекаются только опытные, профессиональные подводные археологи, рассказал ТАСС заведующий отделом подводной археологии крымского музея "Судакская крепость" Сергей Царенко. Он одним из первых в Крыму получил международный сертификат инструктора подводной археологии.

Со своими коллегами, большинство из которых волонтеры, имеющие соответствующие допуски, неоднократно спускался к обнаруженным катерам в рамках экспедиции Минобороны России. В водолазной смене работает пять-шесть человек, которые тщательно исследуют найденные объекты для их идентификации.

"Видимость на дне Керченского пролива практически нулевая, видно буквально не более чем на несколько сантиметров, тем не менее, мы со своей задачей справились. Мы были первыми, кто открыл дверь в рубку погибшего бронекатера", - сообщил он.

По словам Царенко, рубка сильно заилена, фрагменты катера разбросаны. К примеру, носовая часть от кормовой части лежит в нескольких десятках метров. Тем не менее, он не исключает, что в рубке могли сохраниться остатки тел погибших, в том числе командира БК-73.

Подводные археологи рассчитывают найти и какие-то личные вещи погибших - котелок, ложку, кружку, на которых сохранились бы инициалы или фамилии бойцов.

Он также называет поднятое с бронекатера орудие уникальным, разработанным специально под самый ходовой калибр той поры - 76 мм и приспособленным советскими моряками для службы на флоте.

"Калибр 76 мм - это самый ходовой калибр, так называемый трехдюймовый, такие же снаряды использовались в полевой артиллерии и на легендарных танках Т-34 первого периода войны", - отмечает Царенко.

Он считает, что поднятые артефакты необходимо отреставрировать и выставить для всеобщего обозрения, чтобы отдать дань памяти и военной технике. "Воевали ведь не только люди, но и боевая техника, и ей тоже надо отдать должное", - подчеркивает он.

С ним согласен и Андрей Таранов, который сообщил, что после реставрационных работ находки будут выставлены в филиале парка "Патриот", который будет создан в Керчи.

Долг памяти воинам

Андрей Таранов также отметил, что ранее погибшие моряки и десантники с БК-73 считались пропавшими без вести. Сейчас установлено точное место их гибели, которое приобрело статус воинского захоронения, охраняемого Российской Федерацией.

"Проводилась работа в архивах, списки погибших были известны, но люди значились без вести пропавшими. Сейчас мы идентифицировали найденные катера, установили места гибели их и экипажей. Им присвоен статус воинских захоронений, охраняемых государством", - сообщил он.

Эти места будут внесены в морские лоции, и все суда, проходящие в этом районе, должны отдавать воинские почести погибшим.

Первыми дань памяти павшим отдал корабль Черноморского флота "Курсант Кировец" и гидрографическое судно Минобороны ГС-86, которое принимало участие в поисках погибших кораблей. На воду были спущены венки и цветы, дан оружейный залп, прозвучал гимн России.

Их называли речными танками

Участие в церемонии принял и катер, созданный несколько лет назад на Тольяттинском судоремонтном заводе стараниями энтузиаста, уроженца Керчи Александра Елкина. Полноценный двадцатиметровый катер - точная копия БК-73. Его вооружение полностью соответствует тому, что было установлено на катере, погибшем под Керчью в ноябре 1943 года. На борту: аутентичный штурвал, гребной винт, прожектор, машинный телеграф, переговорное устройство и рулевая машина двух бронекатеров БК-334 и БК-73.

Катер-копия БК-73 своим ходом прошел уже более двух тысяч миль, побывал в Карелии и на Волге, где принимал участие в реконструкции боев за Сталинград. Активно участвует катер и сейчас в поисках, организованных Минобороны.

"Во время войны бронекатера называли речными танками, поскольку они были оборудованы башенными установками, одна из которых была с 76-мм пушкой конструкции Лендера. И хотя они предназначались для действий по рекам из-за низкой осадки, но нашли свое применение и на море", - отметил Елкин ТАСС.

По его словам, за все время Великой Отечественной ни один из бронекатеров на море не потерпел крушения из-за штормов, все потери были исключительно боевыми.

Тайны крымских глубин

Елкин занимается подводными исследованиями уже более 17 лет. Он автор трех книг, атласа затонувших судов в Черном и Азовском морях. По его словам, у побережья Крыма находится затонувшими не менее 2,5 тысячи судов от античных времен до современности. "В атласе за все время моих исследований я описал 700 судов, но их гораздо больше, примерно 2,5 тысячи, а может быть и больше", - считает он.

Подводный археолог Сергей Царенко говорит, что с древних времен Керченский пролив был своеобразным мостом между Боспорским царством и античными городами на Тамани. "Движение судов было здесь очень активное с давних времен, так что находки могут быть весьма уникальными", - сообщил он ТАСС.

В ходе нынешней экспедиции гидролокатором было обнаружено несколько объектов в акватории Керченского пролива. Это, предположительно, суда деревянной постройки. Возможно, говорит Царенко, удастся их идентифицировать уже в этом году. "Я не исключаю, что это могут быть античные корабли или корабли Османской империи, все предстоит выяснить. Первые подводные исследования в проливе были проведены еще в 1905 году, но пролив до сих пор не открыл всех своих секретов", - сказал он.

Экспедиция Минобороны завершает поисковые работы 29 июля, а с 31 июля по 12 августа 2017 года будет проходить второй этап экспедиции в Аджимушкайских каменоломнях, где поисковики будут искать останки погибших защитников Керчи. К этим работам будет привлечен 90-й отдельный специальный поисковый батальон Министерства обороны РФ.