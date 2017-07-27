Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор составил список рекомендаций для мужчин, которые пользуются услугами барбершопов, как отличить плохой салон от хорошего. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Барбершопы - это салоны исключительно для мужчин, где можно сделать стрижку, придать форму усам и бороде, а также побриться. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, посетителям таких салонов нужно обращать внимание, например, на то, моет ли мастер тщательно руки перед началом и после окончания обслуживания клиента.

Кроме того, ведомство рекомендует обращать внимание на то, как дезинфицируются инструменты. Дезинфекция и стерилизация используемых изделий и инструментов необходима для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций.

"Удаление остриженных волос с шеи и лица клиента должно проводиться чистой индивидуальной салфеткой или ватным тампоном. Допускается использование кисточек для удаления остриженных волос только при условии их дезинфекции после каждого клиента", - отметили в Роспотребнадзоре.

Все парфюмерно-косметические средства должны иметь сертификаты соответствия, а у каждого сотрудника должна быть личная медкнижка установленного образца с результатами медицинских и лабораторных обследований.