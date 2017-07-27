Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа

Общество
27 июля, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Ведомство призывает, прежде всего, обращать внимание на то, моет ли мастер тщательно руки и дезинфицируются ли инструменты

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор составил список рекомендаций для мужчин, которые пользуются услугами барбершопов, как отличить плохой салон от хорошего. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Барбершопы - это салоны исключительно для мужчин, где можно сделать стрижку, придать форму усам и бороде, а также побриться. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, посетителям таких салонов нужно обращать внимание, например, на то, моет ли мастер тщательно руки перед началом и после окончания обслуживания клиента.

Смотрите также

Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей

Кроме того, ведомство рекомендует обращать внимание на то, как дезинфицируются инструменты. Дезинфекция и стерилизация используемых изделий и инструментов необходима для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций.

"Удаление остриженных волос с шеи и лица клиента должно проводиться чистой индивидуальной салфеткой или ватным тампоном. Допускается использование кисточек для удаления остриженных волос только при условии их дезинфекции после каждого клиента", - отметили в Роспотребнадзоре.

Все парфюмерно-косметические средства должны иметь сертификаты соответствия, а у каждого сотрудника должна быть личная медкнижка установленного образца с результатами медицинских и лабораторных обследований.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Учителя Алексей Фетисов и Петр Жученко в школьном классе в поселке Горный
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край земли
Без бумаг и интернета: как регионы переходят на электронные больничные
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
18
Во Владивостоке открылся филиал военно-патриотического парка "Патриот"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбившая ребенка в Балашихе женщина заявила, что СМИ испортили ей жизнь
2
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
3
Девочка-подросток убила ножом сотрудницу торгового центра в Норвегии
4
ФСО впервые назвала всех руководителей охраны первых лиц страны за полтора века
5
Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников Приморского края. Досье
6
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама