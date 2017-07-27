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Telegraph: принц Уильям завершил карьеру пилота вертолета скорой помощи

Общество
27 июля, 10:16 UTC+3 ТАСС

Наследник британского престола планирует сосредоточиться на более широком участии в официальных мероприятиях от лица королевы Великобритании Елизаветы II, пишет газета

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ТАСС, 27 июля. Герцог Кембриджский Уильям, второй в очереди наследник британского престола, завершает в четверг работу в качестве пилота вертолета скорой помощи, чтобы сосредоточиться на более широком участии в официальных мероприятиях от лица королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает газета Daily Telegraph.

После завершающего дежурства в Кембриджском аэропорту 35-летний принц сфотографируется с коллегами, с которыми с марта 2015 года работал в компании, ответственной за деятельность экстренной медицинской службы в Восточной Англии. Ежегодно ее вертолеты совершают более 1,5 тыс. вылетов в связи с чрезвычайными происшествиями - от автомобильных аварий до сердечных приступов. Время в пути не превышает 25 минут, а посадочными площадками становятся автостоянки, пляжи, приусадебные участки.

Как заявил ранее принц Кембриджский, для него было "большой честью летать вместе с воздушной скорой помощью Восточной Англии". "Еще со времени службы в армии у меня появился опыт в этом деле, который я пронесу через всю свою жизнь, - сказал Уильям. - Это станет важным подспорьем в моей королевской работе на десятилетия вперед. Очень рад тому, что был частью команды профессионалов, талантливых людей, которые спасают жизни каждый день".

В 2014 году Уильям уволился из рядов британских ВВС, где служил пилотом поисково-спасательного вертолета.

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