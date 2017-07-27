ВЦИОМ: россияне считают нужным сокращать расходы, а свободные средства класть в банк

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Более половины (54%) россиян считают, что свободные средства сейчас лучше положить на счет в банке, а две трети (68%) отмечают необходимость сократить повседневные расходы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в четверг Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Отношение россиян к банкам за год существенно изменилось: если в июне 2016 г. вариант вклада на счет в банке свободных средств считали оптимальным 33% граждан, то в июне 2017 г. - уже 54%. О том, чтобы забрать деньги из банка говорит почти вдвое меньшее число опрошенных (29%)", - отмечают социологи.
По данным последнего опроса, две трети (68%) респондентов заявили о необходимости сократить повседневные расходы, что соответствует показателю начала года (67%). Быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 24%.
Индекс кредитного доверия, демонстрирующий насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для кредитования, показал годовой максимум (26 п., при диапазоне от 10 до 90 п.). Однако только 14% респондентов посчитали, что сейчас подходящее время для крупных займов. Значение индекса потребительского доверия россиян, свидетельствующего о готовности совершать крупные покупки, колеблется в пределах 38-39 п. в мае - июне (при диапазоне от 10 до 90 п.). Больше половины опрошенных (57%) отмечают, что не готовы совершать крупные покупки в данный период времени, почти треть (29%) придерживается обратного мнения.
"Индексы потребительского и кредитного доверия растут, укрепляется доверие к банкам. Это означает, что, несмотря на усталость от кризиса, люди видят позитивные изменения. Вот почему мы считаем, что наблюдаемый в последнее время рост розничного товарооборота носит не конъюнктурный, а системный характер", - прокомментировал результаты опроса эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28-30 июня 2017 года. Объем выборки 1800 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.