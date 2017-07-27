Популяция белых гусей на острове Врангеля достигла своего максимума за полвека

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НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. Численность единственной в Евразии популяции белого гуся, который гнездится на острове Врангеля, достигла своего максимума за последние полвека. На острове зарегистрировано около 100 тыс. пар белых гусей, сообщил в четверг ТАСС директор заповедника "Остров Врангеля" Александр Груздев.
"По последним данным сотрудников научного отдела, которые ведут мониторинг популяции белых гусей, популяция на сегодняшний день достигла максимума - более 100 тыс. пар", - сказал Груздев.
По словам директора заповедника, рост связан с благоприятными для размножения условиями, которые наблюдались в течение двух последних лет, и мерами по охране вида. "До создания заповедника на белых гусей охотились очень интенсивно и несколько подорвали их численность. С началом работы заповедника популяция начала восстанавливаться", - добавил он.
Мониторинг численности белых гусей ведется учеными непрерывно с 1969 года.