Прокуратура за полгода выявила 75 тыс. нарушений, связанных с утилизацией мусора

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МОСКВА, 27 июля /ТАСС/. Генеральная прокуратура России за полгода выявила свыше 75 тыс. нарушений по стране, связанных с обращением отходов и утилизацией мусора. Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ.
"В суды предъявлены 7 тыс. исков, из них 4 тыс. рассмотрены и удовлетворены", - сообщил Буксман. Возбуждены 24 уголовных дела.
"Вместе с тем острота проблемы не снижается", - заметил он. В качестве примера Буксман привел полигон в подмосковном Кучине, но заметил, что таких примеров множество. А прокурорам Москвы и Подмосковья он посоветовал провести отдельную коллегию, связанную с вопросами соблюдения законности при обращения с отходами в свете предстоящей реновации в Москве (и масштабными строительными работами).
Как отмечалось на коллегии, за первую половину года, объявленного Годом экологии, прокуроры выявили 173 тыс. нарушений в экологической сфере, подали в суды 17,2 тыс. исков. По материалам прокуратуры возбуждено 630 уголовных дел о преступлениях в сфере экологии.