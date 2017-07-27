За рулем и очень опасен: стритрейсеров и автохамов приравняют к хулиганам

Госдума в осеннюю сессию попытается найти адекватное наказание для автохулиганов – водителей, которые участвуют в нелегальных уличных гонках, ездят по пешеходным зонам и подвергают опасности жизни и здоровье других водителей и пешеходов. Для этого в парламенте будет создана рабочая группа, которая, несмотря на думские каникулы, уже начала свою работу. Об этом ТАСС рассказал ее глава, заместитель председателя думского комитета по безопасности Анатолий Выборный.

По его словам, рабочая группа будет искать способы воздействия не только на стритрейсеров (гонщиков, участвующих в заездах на улицах города), но и на автомобилистов, которые вызывающе нарушают Правила дорожного движения (ПДД): двигаются с существенным превышением скорости, ездят по пешеходным дорожкам и газонам и так далее. "Мы говорим о грубом нарушении общественного порядка при управлении транспортным средством", - подчеркнул Выборный.

Резонансный драйв

Такие нарушения, которые водители, зачастую, сами выкладывают в социальные сети и на видеохостинги, всегда вызывают большой резонанс. Последние примеры: В Подмосковье автомобиль разогнали на обычной дороге до 270 километров в час (при ограничении в 90 км\час). В мае пользователь Instagram rashid_abdulmuslimov выложил видео, на котором автомобиль Mercedes двигается по Кутузовскому проспекту в столице со скоростью 257 км\час (ограничение там составляет 80 км\час).

Публикация от Ⓜ️⚪️ (@rashid_abdulmuslimov) Май 10 2017 в 2:08 PDT

Зимой прошлого года на 14 суток арестовали автомобилиста, который на вишневом Hummer проехал по заснеженному газону около Московского госуниверситета, а до этого скандальная история случилась в парке "Музеон", где водитель BMW ехал по пешеходной дорожке.

Подобные нарушения фиксируются не только в столице. Например, в декабре прошлого года, находящийся в наркотическом опьянении водитель вазовской "пятнадцатой" въехал в терминал аэропорта Казани, проехал через все здание, выламывая двери и снося скамейки, и, пробив стену, выехал на улицу. Полиции удалось вытащить водителя только после того, как машина застряла в сугробе.

Неотвратимость наказания

В беседе с ТАСС Анатолий Выборный рассказал, что главная задача – сделать наказание за опасное вождение неотвратимым. По словам парламентария, действующие нормы, в том числе принятый в прошлом году пункт ПДД о запрете опасного вождения не останавливают автохамов. "Действующие нормы, в том числе запрет на опасное вождение не препятствует, не останавливает автомобильных хулиганов. За первое полугодие этого года выявлено и пресечено более 30 тысяч административных правонарушений. Надо обеспечить неотвратимость наказания и сделать так, чтобы действующее законодательство охватывало в полной мере те действия, которые могут привести к необратимым последствиям – прежде всего к гибели людей и риску для их жизни и здоровья", - сказал Выборный.

Для этого депутат предлагает расширить действующую статью "Хулиганство" Уголовного кодекса в том числе и на тех, кто вызывающе нарушает ПДД: "Надо рассмотреть вопрос о возможности расширить уголовно-правовое понятие "хулиганство", с тем, чтобы оно охватывало нарушение общественного порядка при управлении транспортным средством".

Начальник ситуационного центра Центра организации дорожного движения правительства Москвы Александр Евсин считает, что важным моментом является избирательность в отношении нарушителей: "Наказываться должно любое антиобщественное, опасное или вызывающее поведение. При этом не должно быть излишне формального подхода. Относительно борьбы со злостными нарушителями, включая гонщиков, очевидно, что текущих мер воздействия не хватает в первую очередь в части целенаправленности борьбы с конкретными нарушителями, которых на самом деле относительно немного".

Водитель въехал в терминал аэропорта Казани ©Dmitry Neskorodov

По его словам, и сейчас "почти все опасные нарушения ПДД помимо формального нарушения ПДД содержат и признак уголовных или административных статей за хулиганство".

В то же время, Евсин подчеркивает, что необходимо дифференцировать наказания за опасные для общества деяния и нарушения, которые не несут опасности для окружающих. "Необходима дифференциация наказания в зависимости от сопутствующих факторов. Это накладывает дополнительные требования как на сотрудников правоохранительных органов и государственных инспекций, так и на суд, и на общество в целом. В последнее время у нас слишком формальная система, не оценивающая многие факторы".

Лишить орудия преступления

Пока законодатели не предполагают ужесточения наказания по статье "Хулиганство", в том числе за "дорожно-транспортные" деяния. "Пока нынешнее наказание достаточно, но возможно, через некоторое время мы поставим вопрос об усилении ответственности", - подчеркнул Выборный.

Арест водителя Hummer, который ездил по газонам МГУ ©ТАСС/МВД России

В свою очередь, Евсин считает, что необходимо дифференцировать и наказание – причем не только от тяжести правонарушения, но и от уровня дохода нарушителя: "Сейчас нет никакой зависимости величины штрафа, например, от уровня дохода. Это делает наказание недейственным для прослойки богатых людей, они часто вообще не оплачивают сотни штрафов, но и оплата не является для них проблемой". Он считает, что для определения уровня достатка нужно пользоваться не только не только декларацией об официальных доходах, но и косвенными признаками, например, стоимостью автомобиля.

Он же считает, что для злостных нарушителей, на которых не действует наказание рублем, мерой воздействия может быть лишение прав на управление транспортом или конфискация автомобиля как орудия преступления.

Дадут погонять

Впрочем, рабочая группа будет обсуждать не только карательные меры для любителей быстрой езды. Анатолий Выборный в разговоре с ТАСС упомянул о том, что рабочая группа будет рассматривать и возможность строительства специальных треков для гонщиков, где они смогут посоревноваться в водительском мастерстве, не мешая другим автолюбителям: "Мы рассматриваем весь комплекс вопросов – в том числе создание специальной площадки, именно для стритрейсеров, водителей, которые хотят соревноваться на больших скоростях. Надо посмотреть, что мы можем сделать, чтобы удовлетворить амбиции автомобильных лихачей".

Сергей Круглов