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В Росгвардии осенью появится научная рота

Общество
27 июля, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Предпочтение в наборе призывников будет отдаваться стипендиатам, а также победителям олимпиад

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Росгвардия осенью создаст научную роту для призывников, предпочтение в наборе будет отдаваться призывникам - победителям различных олимпиад, а также стипендиатам, сообщил на брифинге начальник Главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии генерал-лейтенант Евгений Фуженко.

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"Мы изучили опыт, который появился в Министерстве обороны, когда они создали научную роту. Мы уже осенью этого года планируем создать первую научную роту и комплектоваться она будет военнослужащими как по призыву, так и по контракту", - сказал он.

В качестве кандидатов будут приглашаться мужчины от 20 до 27 лет, которые имеют высшее профессиональное образование и изъявили желание служить в научной роте.

"Предпочтение будет отдаваться стипендиатам, а также победителям олимпиад", - подчеркнул он, отметив, что основными направлениями службы в научной роте будут IT-технологии и исследование программного обеспечения, участие в разработке военной техники и технических средств, а также изучение отечественного и зарубежного опыта противодействия терроризму. 

Также в пресс-службе ведомства отметили, что в научной роте создастся группа, которая будет в том числе заниматься вопросами имиджа Росгвардии. "Для департамента по связям с общественностью в научной роте предусмотрено создание группы, которая будет заниматься вопросами пиар-технологий, применимых для повышения имиджа Росгвардии", - сказал собеседник агентства.

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