Доля служащих в Росгвардии женщин достигает 12%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Около 12% личного состава Росгвардии составляют женщины, в основном они служат медработниками, специалистами связи. Об этом журналистам сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии генерал-лейтенант Евгений Фуженко.

"У нас значительное количество женщин проходит воинскую службу, в основном они занимают должности медицинских работников, специалистов связи и продовольственной службы. Доля женщин-военнослужащих достигает 12%, среди них есть и офицеры, и прапорщики, и сержанты", - сказал он, отметив, что женщины, согласно законодательству, не имеют права служить по призыву, только по контракту.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что девушки в России ущемлены в праве нести срочную службу в Вооруженных силах.