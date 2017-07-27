Доля служащих в Росгвардии женщин достигает 12%

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Около 12% личного состава Росгвардии составляют женщины, в основном они служат медработниками, специалистами связи. Об этом журналистам сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии генерал-лейтенант Евгений Фуженко.
"У нас значительное количество женщин проходит воинскую службу, в основном они занимают должности медицинских работников, специалистов связи и продовольственной службы. Доля женщин-военнослужащих достигает 12%, среди них есть и офицеры, и прапорщики, и сержанты", - сказал он, отметив, что женщины, согласно законодательству, не имеют права служить по призыву, только по контракту.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что девушки в России ущемлены в праве нести срочную службу в Вооруженных силах.