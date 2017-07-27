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Тысячи верующих собираются в Киеве на молебен и крестный ход по случаю Дня крещения Руси

Общество
27 июля, 12:22 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, июля. /ТАСС

По случаю Дня крещения Руси в Киев были доставлены пять икон Пресвятой Богородицы

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КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Украинские православные собираются на Владимирской горке в центре Киева на молебен по случаю Дня крещения Руси, передает корреспондент ТАСС с места события.

Тысячи православных проходят через рамки металлоискателя в центре Киева, чтобы принять участие в торжествах. Их безопасность обеспечивают более четырех тысяч бойцов Нацгвардии и Нацполиции. Движение по улицам, где проследует крестный ход, перекрыто.

Мероприятие начнется с молебна. Богослужение на Владимирской горкевозглавит предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий. Вместе с ним будут молиться архиереи, священники из всех епархий УПЦ, а также представители других поместных церквей и десятки тысяч верующих.

После молебна верующие крестным ходом отправятся по центральным улицам в Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру, где предстоятель УПЦ МП в сослужении архиереев и представителей поместных церквей совершит всенощное бдение.

По случаю Дня крещения Руси в Киев были доставлены пять икон Пресвятой Богородицы - "Почаевская", "Святогорская", "Зимненская", "Касперовская", "Ахтырская". А в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры верующие смогут поклониться и приложиться к 11 чудотворным иконам.

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