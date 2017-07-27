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Около 200 призывников из Крыма поступили на службу в Росгвардию в весенний призыв

Общество
27 июля, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Всего в ряды Росгвардии в этом году призваны 13 тысяч человек

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Около 200 призывников из Крыма и Севастополя поступили на службу в ряды Росгвардии в весенний призыв.

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© Юрий Мухин и Владимир Николайчук/Росгвардия

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Об этом сообщил журналистам начальник Главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии генерал-лейтенант Евгений Фуженко.

"В осенний призыв мы получили около 100 призывников - уроженцев Крыма и Севастополя, в этот призыв мы призвали около 200 человек", - сказал он.

В этом году, по его словам, всего в ряды Росгвардии призваны 13 тысяч человек.

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