Электронные визы на въезд иностранцев в Калининградскую область заработают с июля 2019 г.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Въезд иностранцев в Калининградскую область по электронной визе планируется ввести с июля 2019 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, где рассматриваются поправки в законодательство об особой экономической зоне самого западного региона РФ.

"Иностранные граждане смогут получить электронную визу [для посещения Калининградской области]", - сказал Медведев, напомнив, что аналогичный пилотный проект действует в свободном порту Владивосток.

"После завершения необходимых технических мероприятий с 1 июля 2019 года такую возможность получат все те, кто приезжают в страну и уезжает из нее именно из Калининградской области", - сообщил премьер. Он рассчитывает, что "это подстегнет развитие туризма, деловых и гуманитарных контактов".

Медведев остановился и на других поправках в режим работы ОЭЗ Калининградской области. В частности, по его словам, будет отменен утилизационный сбор для некоторых видов транспортных средств сроком выпуска менее трех лет, проходящих через таможенную зону Калининграда.

Сама территория калининградской ОЭЗ будет расширена за счет территории морских портов этого региона, а срок функционирования экономической зоны будет продлен до 2095 года, сказал премьер. Поправки предусматривают и ряд других льгот для инвесторов калининградской ОЭЗ, добавил Медведев.

Он рассказал и о другом законопроекте, который вошел в повестку сегодняшнего заседания кабмина: о продлении срока выхода на применение для резидентов территорий опережающего развития (ТОРов) и свободного порта Владивосток льготного режима по налогу на прибыль организаций.

"Если резидент не получил прибыль от инвестиционного проекта, то он вправе продлить срок выхода на применение льготных ставок (это 0% федеральной части [налога] и не более 5% региональной части). Теперь проекты с объемом инвестиций не более 500 млн рублей могут переходить на льготный режим после пяти лет работы без прибыли, а проекты [на сумму] более 1 млрд рублей - после шести лет; для особо крупных проектов, свыше 100 млрд рублей - после девяти лет", - сообщил Медведев.

Федеральный закон "Об особой экономической зоне в Калининградской области" действует с 1 апреля 2006 года. Ранее сообщалось, что 2016 год стал рекордным по числу новых резидентов ОЭЗ: зарегистрировано 26 новых юридических лиц (общее их число достигло 130), объем заявленных инвестиций превысил 100 млрд рублей.