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Тотальный диктант-2018 пройдет 14 апреля

Общество
27 июля, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Главным новшеством акции станет ежегодная смена столицы диктанта, куда будет приезжать автор читать свой текст

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. "Тотальный диктант", ежегодная образовательная акция для всех желающих, в 2018 году пройдет 14 апреля. Об этом в четверг ТАСС сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.

"Первое и главное - дата проведения "Тотального диктанта". В 2018 году он состоится 14 апреля", - сказала Ребковец. Она добавила, что главным новшеством будущего года станет ежегодная смена столицы диктанта. Статус столицы предполагает, что город становится главной площадкой акции: автор приезжает читать свой текст в город-победитель.

"Всем известно, что штаб-квартирой "Тотального диктанта" исторически является Новосибирск. C этого года мы дадим шанс другим городам стать центром притяжения и главным городом акции", - отметила руководитель проекта.

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Ошибки и география Тотального диктанта

Прием заявок начнется осенью, далее на сайте totaldict.ru пройдет народное голосование, по итогам которого будет составлен шорт-лист из семи участников. Презентация вошедших в него заявок пройдет в феврале в Новосибирском государственном университете, тогда же будет объявлен победитель. "При этом штаб диктанта и его экспертный центр по-прежнему будут находиться в Новосибирске", - уточнила Ребковец.

"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции - дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Организатор акции - фонд поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант".

Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Первыми "диктаторами" - с 2004 по 2008 год - были преподаватели НГУ, за 13 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, ее участниками стали более 200 000 человек. Сайт проекта totaldict.ru.

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