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Как защититься от гепатита: пути заражения и способы профилактики

Общество
28 июля, 9:30 UTC+3

По статистике, в 2016 году примерно 16% погибших россиян скончались от заболеваний печени, что в три раза превышает смертность в результате ДТП

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Схема ВОЗ по вовлеченности стран в борьбу с гепатитом

Схема ВОЗ по вовлеченности стран в борьбу с гепатитом

© EPA/MARTIAL TREZZINI

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. В России, по подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число больных и носителей вирусного гепатита составляет около 7 млн человек или 5% населения. По данным Минздрава РФ, лидером по числу заболеваемости является Санкт-Петербург.

В 2016 году около 16% смертей в РФ были вызваны заболеваниями печени. Это в три раза превышает смертность в результате ДТП, отмечают в министерстве.

Согласно Глобальной программе ВОЗ по борьбе с гепатитами, предполагается к 2030 году ликвидировать угрозу вирусных гепатитов.

ТАСС напоминает, как передается вирус и как от него защититься.

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