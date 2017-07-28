Как защититься от гепатита: пути заражения и способы профилактики

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28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. В России, по подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число больных и носителей вирусного гепатита составляет около 7 млн человек или 5% населения. По данным Минздрава РФ, лидером по числу заболеваемости является Санкт-Петербург.
В 2016 году около 16% смертей в РФ были вызваны заболеваниями печени. Это в три раза превышает смертность в результате ДТП, отмечают в министерстве.
Согласно Глобальной программе ВОЗ по борьбе с гепатитами, предполагается к 2030 году ликвидировать угрозу вирусных гепатитов.
ТАСС напоминает, как передается вирус и как от него защититься.