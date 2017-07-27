В Совфеде приветствуют решение парламента Израиля о праздновании Дня Победы 9 мая

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Решение парламента Израиля об утверждении празднования Дня Победы будет способствовать дальнейшему укреплению дружеских отношений между этой страной и Россией. Такое мнение высказал в четверг журналистам первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Он отметил, что это решение исторически справедливое.
"В России приветствуют решение парламента Израиля, утвердившего празднование Дня Победы 9 мая как исторически справедливое. Это решение, приобретая особую ценность на фоне попыток переписать историю, убрать из праздничных дней календаря 9 мая, одновременно будет способствовать укреплению дружеских связей между нашими странами", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.
Ранее сообщалось, что комиссия израильского парламента по образованию утвердила законопроект о праздновании победы над нацистской Германией 9 мая. Соответствующее заявление было размещено в среду на официальном сайте ведомства.