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В Совфеде приветствуют решение парламента Израиля о праздновании Дня Победы 9 мая

Общество
27 июля, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что оно "исторически справедливое"

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Решение парламента Израиля об утверждении празднования Дня Победы будет способствовать дальнейшему укреплению дружеских отношений между этой страной и Россией. Такое мнение высказал в четверг журналистам первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Он отметил, что это решение исторически справедливое.

"В России приветствуют решение парламента Израиля, утвердившего празднование Дня Победы 9 мая как исторически справедливое. Это решение, приобретая особую ценность на фоне попыток переписать историю, убрать из праздничных дней календаря 9 мая, одновременно будет способствовать укреплению дружеских связей между нашими странами", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что комиссия израильского парламента по образованию утвердила законопроект о праздновании победы над нацистской Германией 9 мая. Соответствующее заявление было размещено в среду на официальном сайте ведомства.

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