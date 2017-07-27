Балашиха, Люберцы и Красногорск оказались самыми криминальными территориями Подмосковья

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Балашиха, Люберцы, Красногорск и Ленинский район по итогам первого полугодия нынешнего года вошли в число самых криминальных муниципалитетов Подмосковья, сообщает агентство РИАМО со ссылкой на начальника 1-го отдела оперативно-разыскной части уголовного розыска № 4 Главного управления МВД России по Московской области подполковника полиции Бориса Лаховского.

"По количеству регистрации преступлений, в первую очередь из-за высокой плотности населения, лидерами являются территории при МКАД - Балашиха, Люберцы, Красногорск и Ленинский район", - сказал Лаховский на пресс-конференции в четверг.

При этом он отметил, что на этих территориях, несмотря на большое количество преступлений, отмечается их высокая раскрываемость.