Правоохранительные органы начали проверки правительственных структур Мурманской области

ТАСС, 27 июля. Правоохранительные органы Мурманской области в четверг начали проверки в подведомственных правительству региона учреждениях. Оперативные мероприятия связаны с деятельностью коммерческих структур, которые выполняли работы по государственным контрактам с этими учреждениями, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В ряде подведомственных учреждений органов исполнительной власти Мурманской области (правительства региона - прим. ТАСС) проводятся оперативные действия, связанные с деятельностью коммерческих структур, которые выполняли работы по государственным контрактам с этими учреждениями. Со стороны органов исполнительной власти региона оказывается всесторонняя помощь", - сказали в пресс-службе, не уточнив подробностей.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что оперативные мероприятия, в том числе обыски, проводит региональное УФСБ. ТАСС не располагает комментарием пресс-службы данного ведомства.