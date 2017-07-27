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Правоохранительные органы начали проверки правительственных структур Мурманской области

Общество
27 июля, 15:03 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что органы исполнительной власти региона оказывают всестороннюю помощь

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ТАСС, 27 июля. Правоохранительные органы Мурманской области в четверг начали проверки в подведомственных правительству региона учреждениях. Оперативные мероприятия связаны с деятельностью коммерческих структур, которые выполняли работы по государственным контрактам с этими учреждениями, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В ряде подведомственных учреждений органов исполнительной власти Мурманской области (правительства региона - прим. ТАСС) проводятся оперативные действия, связанные с деятельностью коммерческих структур, которые выполняли работы по государственным контрактам с этими учреждениями. Со стороны органов исполнительной власти региона оказывается всесторонняя помощь", - сказали в пресс-службе, не уточнив подробностей.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что оперативные мероприятия, в том числе обыски, проводит региональное УФСБ. ТАСС не располагает комментарием пресс-службы данного ведомства.

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