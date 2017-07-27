В Росздравнадзоре не получали жалоб на нехватку препаратов против ВИЧ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Росздравнадзор не получал обращений в связи с нехваткой антиретровирусных препаратов, сообщил журналистам в четверг глава ведомства Михаил Мурашко.

Ранее СМИ сообщали, что организация "Пациентский контроль" обратилась в Минздрав РФ и к главному внештатному специалисту Минздрава РФ по ВИЧ-инфекции с просьбой разобраться в ситуации, когда пациенты в отдельных регионах жалуются на отсутствие антиретровирусных препаратов.

"От организаций не поступали [жалобы]", - сказал Мурашко.

Он также отметил, что территориальному управлению Росздравнадзора было поручено провести дополнительные проверки.

"Все препараты доставлены. Вопросы чаще всего касались торговых наименований, правил выписки", - добавил Мурашко. На данный момент, по его словам, проблемы устранены.

Ранее в Минздраве ТАСС сообщили, что также готовы оперативно рассмотреть все поступающие заявления.