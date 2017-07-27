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Галерея портретов руководителей ВПК создана в Доме кабмина к 60-летнему юбилею Комиссии

Общество
27 июля, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Экспозиция открывается портретом маршала Советского Союза Дмитрия Устинова и завершается изображением спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности Сергея Иванова

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. В Доме правительства к 60-летнему юбилею со дня создания Военно-промышленной комиссии (ВПК) была создана галерея портретов ее бывших руководителей. Импровизированная экспозиция открывается портретом маршала Советского Союза Дмитрия Устинова, который был первым руководителем этого органа (1957-1963) и завершается изображением спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, который руководил ВПК с марта 2006 по декабрь 2011 года. Кроме того в галерее представлены фотографии заместителя председателя Совета Министров СССР Леонида Смирнова (1963-1985), заместителя министра оборонной промышленности, первого заместителя председателя Совмина СССР Юрия Маслюкова (1985-1988 гг. и 1991), заместителя председателя Совмина СССР Игоря Белоусова (1988-1990). Галерея расположилась в фойе Коллегии ВПК России.

История ВПК

6 декабря 1957 года постановлением Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР № 1350-639 была образована Комиссия Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам, которой было поручено руководство и контроль за работами по созданию и быстрейшему внедрению в производство ракетного и реактивного вооружения и других видов военной техники, а также координация этих работ между отраслями промышленности оборонного комплекса (далее - Военно-промышленная комиссия).

Военно-промышленная комиссия продолжила деятельность Третьего главного управления Совета Министров СССР и Специального комитета Совета Министров СССР, которые внесли весомый вклад в создание системы ПВО г. Москвы и ядерного оружия.

Под руководством Военно-промышленной комиссии в Советском Союзе были разработаны образцы военной техники в самых высокотехнологичных сферах систем вооружения, обеспечив тем самым ракетно-ядерный паритет и контроль над стратегическими вооружениями.

20 марта 2006 года для реализации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса была образована Военно-промышленная комиссия при Правительстве Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации № 231).

10 сентября 2014 года Указом Президента Российской Федерации № 627 в целях реализации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно- технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности Военно- промышленная комиссия при Правительстве Российской Федерации была преобразована в Военно-промышленную комиссию Российской Федерации под председательством Президента Российской Федерации В.В. Путина. Рабочим органом ВПК РФ является Коллегия. Ее возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Д.О.Рогозин.

В конце 2017 года коллегия ВПК планирует провести ряд юбилейных мероприятий, в связи с 60-летием работы Военно-промышленной комиссии.

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