Желтый уровень опасности объявлен в Москве 28 июля

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве на пятницу, 28 июля, из-за высокой температуры и ожидающейся грозы с сильными порывами ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Желтый является третьим из пяти уровней опасности. Он будет действовать в пятницу также на территории Тверской, Тульской, Рязанской, Курской и других областей.
По данным Росгидромета, предстоящей ночью при переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В столице будет 17-19 градусов, в Подмосковье - от 16 до 21 градуса.
Днем в пятницу местами вновь не исключен небольшой кратковременный дождь. В Москве воздух прогреется до 29-31 градуса, по области - до 27-32 градусов. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с.