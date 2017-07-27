Мощам Николая Чудотворца в Петербурге поклонились около полумиллиона человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Мощам Николая Чудотворца за время их нахождения в Санкт-Петербурге поклонились около 500 тысяч человек. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор города Александр Говорунов в четверг за несколько часов до закрытия доступа к святыне.

"За 15 дней поклониться мощам Николая Чудотворца пришло около полумиллиона человек, порядка 57 тысяч воспользовались так называемой социальной очередью", - сказал Говорунов. Окончательные итоги будут подведены в пятницу, когда святыня должна покинуть Россию.

"Мы добились главного - была обеспечена безопасность паломников и самой святыни, на территории [Александро-Невской] Лавры сохраняется спокойная обстановка", - добавил Говорунов.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском в феврале 2016 года. С 21 мая по 18 июля число паломников к мощам Николая Чудотворца превысило 2 млн человек.

Святыня 28 июля покинет Россию, ее вернут в итальянский город Бари, где она находится постоянно.