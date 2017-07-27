ОП РФ: женщины в России получают зарплату на 30% меньше, чем мужчины

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по социальной политике и трудовым отношениям Наталья Починок утверждает, что женщины в России подвергаются дискриминации при назначении заработной платы.
"Порядка 30%, если женщина и мужчина на той же должности находятся, среднее значение [разница] между заработной платой. Женщина получает на 30% меньше, чем мужчина", - заявила она, выступая на заседании круглого стола в ОП, посвященном проблеме дискриминации в трудовых отношениях.
"И женщины это воспринимают нормально и, соответственно, представляют для работодателя более эффективного работника, при условии что у нее взрослые дети", - добавила Починок. Молодые женщины, по мнению участников круглого стола, также подвергаются дискриминации при приеме на работу в связи с возможной беременностью.