К строительству скоростной железной дороги Москва - Казань привлекут осужденных

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КАЗАНЬ, 27 июля. /ТАСС/. УФСИН по Татарстану планирует трудоустраивать осужденных на строительство объектов высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства по итогам встречи с представителей УФСИН и ОАО "РЖД" в республике.
"В ходе рабочей встречи было принято решение наладить более тесное взаимодействие для привлечения осужденных к обязательным, исправительным и принудительным работам, к отбыванию наказания в подразделениях ОАО "РЖД" в Республике Татарстан. Также обсудили возможность их трудоустройства в перспективе на строительстве объектов высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань", - отмечается в сообщении.
В настоящее время в уголовно-исполнительной системе УФСИН по Республике Татарстан отбывают наказание более 1800 осужденных к обязательным и исправительным работам. Все они трудоустроены.
Как ранее сообщал ТАСС, ВСМ Москва - Казань является крупнейшим инфраструктурным проектом РЖД на ближайшие годы. В перспективе магистраль может быть продлена до Пекина. Ее стоимость оценивается в 1,068 трлн рублей.
Ввод магистрали в постоянную эксплуатацию планируется не ранее 2020 года. Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. На трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км, время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних 14 часов.