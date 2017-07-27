Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жаркая погода вызвала повышенное загрязнение воздуха в Москве

Общество
27 июля, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

По прогнозам синоптиков, жара в столице сохранится до воскресенья

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Жаркая погода, которая отмечается в последние дни в Москве, сказалась на состоянии воздуха в столице. Как сообщили в Росгидромете, за прошедшие сутки уровень загрязнения атмосферы был повешенный.

"За прошедшие сутки в Москве из-за метеоусловий, которые не способствуют рассеиванию вредных веществ, отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Вблизи автомагистралей и крупных промышленных зон регистрировались превышения нормы содержания диоксида азота и формальдегида", - отметил представитель метеослужбы.

Смотрите также

Летний экстрим-2017: непогода вынуждает закрывать дороги и эвакуировать детей

Так, в Дмитровском районе (САО) максимальная концентрация формальдегида достигала значения 3,7 ПДК, диоксида азота - 2,4 ПДК; в районе Нагорный (ЮАО) диоксида азота - 2,0 ПДК; в районах Мещанский (ЦАО) и Можайский (ЗАО) формальдегида - 1,4 ПДК и 1,3 ПДК соответственно. Содержание других загрязняющих веществ предельно допустимых норм не превышало. В городах Московской области, где осуществляется мониторинг атмосферного воздуха, отмечался пониженный уровень загрязнения воздуха.

В метеослужбе отметили, что в четверг и в пятницу днем метеоусловия будут способствовать рассеиванию вредных примесей, а предстоящей ночью и рано утром в пятницу вновь возможно кратковременное загрязнение воздуха.

"В дневные часы 27-28 июля в Москве и городах Московской области метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое воздушного бассейна, ожидается пониженный уровень загрязнения атмосферного воздуха. В ночные и утренние часы 28 июля возможно кратковременное накопление вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха, ожидается повышенный уровень загрязнения", - предупредили в Росгидромете.

По расчетам синоптиков, в ближайшие дни жаркая погода сохранится, жара немного спадет в воскресенье - будет 22-24 градуса после грозового ливня в субботу. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды, ожидается, что выпадет до 11 мм осадков - более 10% месячной нормы (в сопровождении порывистого ветра, грозы и местами - градом). "Штормовая" погода задержится и в ночь на воскресенье, затем, по предварительным прогнозам, лето вновь заявит о себе жаркой погодой - август в Москве начнется с температуры 25-30 градусов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Учителя Алексей Фетисов и Петр Жученко в школьном классе в поселке Горный
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край земли
Без бумаг и интернета: как регионы переходят на электронные больничные
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
18
Во Владивостоке открылся филиал военно-патриотического парка "Патриот"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
2
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
3
Лишенную прав Мару Багдасарян вновь задержали за рулем
4
Песков: Кремль не волнует лишение Саакашвили украинского гражданства
5
Почему Трамп хочет запретить трансгендерам служить в армии
6
Коломойский назвал лишение Саакашвили гражданства позорным пятном на репутации страны
7
Желтый уровень опасности объявлен в Москве 28 июля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама