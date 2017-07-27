Жаркая погода вызвала повышенное загрязнение воздуха в Москве

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Жаркая погода, которая отмечается в последние дни в Москве, сказалась на состоянии воздуха в столице. Как сообщили в Росгидромете, за прошедшие сутки уровень загрязнения атмосферы был повешенный.

"За прошедшие сутки в Москве из-за метеоусловий, которые не способствуют рассеиванию вредных веществ, отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Вблизи автомагистралей и крупных промышленных зон регистрировались превышения нормы содержания диоксида азота и формальдегида", - отметил представитель метеослужбы.

Так, в Дмитровском районе (САО) максимальная концентрация формальдегида достигала значения 3,7 ПДК, диоксида азота - 2,4 ПДК; в районе Нагорный (ЮАО) диоксида азота - 2,0 ПДК; в районах Мещанский (ЦАО) и Можайский (ЗАО) формальдегида - 1,4 ПДК и 1,3 ПДК соответственно. Содержание других загрязняющих веществ предельно допустимых норм не превышало. В городах Московской области, где осуществляется мониторинг атмосферного воздуха, отмечался пониженный уровень загрязнения воздуха.

В метеослужбе отметили, что в четверг и в пятницу днем метеоусловия будут способствовать рассеиванию вредных примесей, а предстоящей ночью и рано утром в пятницу вновь возможно кратковременное загрязнение воздуха.

"В дневные часы 27-28 июля в Москве и городах Московской области метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое воздушного бассейна, ожидается пониженный уровень загрязнения атмосферного воздуха. В ночные и утренние часы 28 июля возможно кратковременное накопление вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха, ожидается повышенный уровень загрязнения", - предупредили в Росгидромете.

По расчетам синоптиков, в ближайшие дни жаркая погода сохранится, жара немного спадет в воскресенье - будет 22-24 градуса после грозового ливня в субботу. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды, ожидается, что выпадет до 11 мм осадков - более 10% месячной нормы (в сопровождении порывистого ветра, грозы и местами - градом). "Штормовая" погода задержится и в ночь на воскресенье, затем, по предварительным прогнозам, лето вновь заявит о себе жаркой погодой - август в Москве начнется с температуры 25-30 градусов.