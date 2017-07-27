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Москвичам разрешили бракосочетания в зоопарке, галерее Ильи Глазунова и музее Победы

Общество
27 июля, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Заключить брак также можно будет в музее-заповеднике "Царицыно", усадьбе "Кусково", особняке Смирнова на Тверском бульваре и других местах

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Зоопарк, картинная галерея Илья Глазунова и другие музеи и парки пополнили список мест для торжественного бракосочетания в Москве. Соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано в четверг на сайте мэрии.

"В целях совершенствования работы по государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке по желанию лиц, вступающих в брак, <...> внести изменение в распоряжение правительства Москвы от 9 октября 2006 г. N2036-РП "Об организации деятельности по государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке", - говорится в документе.

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Уточняется, что заключить брак можно будет в ГБУ "Государственный музей керамики и "Усадьба Кусково XVIII века", ГБУ "Музейное объединение "Музей Москвы", ГБУ "Государственный музей А.С.Пушкина", ГБУ "Московский музей-усадьба "Останкино", ГБУ "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 года" (Музей Победы), ГБУ "Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник".

Документ разрешает торжественное бракосочетание также в ГБУ "Московская государственная картинная галерея Народного художника СССР Ильи Глазунова", ГБУ "Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно", в Петровском путевом дворце, особняке Смирнова на Тверском бульваре и в Московском государственном зоологическом парке.

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