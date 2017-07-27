Мощам Николая Чудотворца в России поклонились 2,5 млн человек

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Порядка 2,5 млн человек поклонились мощам Николая Чудотворца за время их нахождения в России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла иерей Александр Волков в четверг за несколько часов до закрытия доступа к святыне в Александро-Невской лавре.
"Около 2,5 млн наших соотечественников поклонились мощам в Москве и Петербурге, это очень существенная цифра", - сказал он.
Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам встречи патриарха Кирилла с папой римским Франциском в феврале 2016 года. С 21 мая по 18 июля число паломников превысило 2 млн человек. Ковчег с частью мощей Чудотворца прибыл в Санкт-Петербург 13 июля, до этого мощи находились в Москве. 28 июля святыня покинет Россию, ее вернут в итальянский город Бари, где она находится постоянно.