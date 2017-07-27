Путин увеличил господдержку социально ориентированных НКО с 4,3 до 7 млрд рублей в 2017 г.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин почти вдвое увеличил господдержку некоммерческих неправительственных организаций, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека, в 2017 году.

В распоряжении главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится о внесении изменений в предыдущее распоряжение от апреля этого года. Путин распорядился заменить слова "в размере 4 316 814,9 тыс. рублей" словами "в размере 7 016 814,9 тыс. рублей".

Также президент поручил "Управлению делами президента Российской Федерации в месячный срок обеспечить внесение соответствующих изменений в договор о предоставлении субсидии Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества".