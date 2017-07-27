Путин увеличил господдержку социально ориентированных НКО с 4,3 до 7 млрд рублей в 2017 г.

Суэцкий канал продлевает скидки для контейнеровозов до конца годаТранспорт 27 июля, 15:27
Испанский баскетболист Родригес хочет в своем первом сезоне в ЦСКА выиграть ЕвролигуСпорт 27 июля, 15:19
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКСКосмос 27 июля, 15:17
Источник: "Спартак" продаст Таски "Трабзонспору", если найдет игроку заменуСпорт 27 июля, 15:15
Скарамуччи: Трамп может заблокировать новые санкции против РФ, но только чтобы их усилитьМеждународная панорама 27 июля, 15:13
Почему Трамп хочет запретить трансгендерам служить в армииМеждународная панорама 27 июля, 15:00
Судебные прения по делу новосибирского экс-губернатора Юрченко назначены на 15 августаСибирь 27 июля, 14:43
Добыча нефти на Ямале за первое полугодие 2017 года выросла на 25%Экономика и бизнес 27 июля, 14:38
Российская ракета-носитель "Союз-ФГ". ДосьеБиографии и справки 27 июля, 14:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин почти вдвое увеличил господдержку некоммерческих неправительственных организаций, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека, в 2017 году.
В распоряжении главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится о внесении изменений в предыдущее распоряжение от апреля этого года. Путин распорядился заменить слова "в размере 4 316 814,9 тыс. рублей" словами "в размере 7 016 814,9 тыс. рублей".
Также президент поручил "Управлению делами президента Российской Федерации в месячный срок обеспечить внесение соответствующих изменений в договор о предоставлении субсидии Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества".